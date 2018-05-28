18+
28 мая 2018 г.
последняя новость: 20:43
Путинская игра близится к развязке
Драка за наследство
Тегеран выдвинул требования к ЕС
Отношения Израиля и России
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:06 ЦАХАЛ обстрелял боевиков ХАМАСа на севере Газы, один из них был убит
16:34 В Иране седьмые сутки проходит забастовка водителей грузовиков
16:27 "Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли
15:58 Лидер хуситов признал потерю Ходейды
15:48 ХАМАС: на границе Газы убит 126-й участник "марша возвращения"
15:28 Россия выступила против иранского присутствия на сирийско-израильской границе
14:32 Кадура Фарес: "Матери Голдина и Шауля не могут спать спокойно, пока заключенные ХАМАСа не смотрят футбол"
13:29 Сразу после выписки Аббас призвал "вернуть" Иерусалим палестинцам
13:15 Сирийские ВВС разбрасывают листовки над Идлибом: "Это ваш последний шанс"
12:12 На границе с Йеменом погибли два саудовских солдата
Ближний Восток

ЦАХАЛ обстрелял боевиков ХАМАСа на севере Газы, один из них был убит

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ обстрелял боевиков ХАМАСа на севере Газы, один из них был убит
При проведении операции по задержанию диверсантов израильские солдаты подверглись обстрелу со стороны сектора Газы
ЦАХАЛ обстрелял боевиков ХАМАСа на севере Газы, один из них был убит

В понедельник, 28 мая, танк ЦАХАЛа выпустил несколько снарядов по наблюдательному пункту боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Этот удар был ответом на очередную попытку проникновения террористов на израильскую территорию из сектора Газы.

В результате обстрела убит один боевик ХАМАСа.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля, дислоцированные на границе сектора Газы, задержали двух жителей сектора при попытке повредить забор безопасности с целью проникновения на израильскую территорию. У задержанных были обнаружены ножи, кусачки и горючие материалы. Задержанные были переданы для допроса службам безопасности.

При проведении операции по задержанию диверсантов израильские солдаты подверглись обстрелу со стороны сектора Газы. В ответ танк ЦАХАЛа выпустил несколько снарядов по близлежащему наблюдательному пункту.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имя убитого боевика: Мухаммад Масуд Ахмад (25). Сообщается, что еще один боевик был ранен.

ПИЦ заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял три позиции "сопротивления" в районе Бейт-Лахии: наблюдательный пункт боевиков "Бригад аль-Касама" и два полевых командных пункта.

Минздрав Газы записал убитого боевика в список "шахидов марша возвращения", заявив что их число достигло 127.

Ранее минздрав Газы сообщал о примерно 14 тысячах пострадавших в ходе "марша" на границе. Большинство из них получили отравления дымом или слезоточивым газом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 мая 2018 г.
На границе Газы задержаны два террориста
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2018 г.
ХАМАС: на границе Газы убит 126-й участник "марша возвращения"







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 28 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018