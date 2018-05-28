ЦАХАЛ обстрелял боевиков ХАМАСа на севере Газы, один из них был убит

В понедельник, 28 мая, танк ЦАХАЛа выпустил несколько снарядов по наблюдательному пункту боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) в районе Бейт-Лахии, на севере сектора Газы.

Этот удар был ответом на очередную попытку проникновения террористов на израильскую территорию из сектора Газы.

В результате обстрела убит один боевик ХАМАСа.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Армии обороны Израиля, дислоцированные на границе сектора Газы, задержали двух жителей сектора при попытке повредить забор безопасности с целью проникновения на израильскую территорию. У задержанных были обнаружены ножи, кусачки и горючие материалы. Задержанные были переданы для допроса службам безопасности.

При проведении операции по задержанию диверсантов израильские солдаты подверглись обстрелу со стороны сектора Газы. В ответ танк ЦАХАЛа выпустил несколько снарядов по близлежащему наблюдательному пункту.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет имя убитого боевика: Мухаммад Масуд Ахмад (25). Сообщается, что еще один боевик был ранен.

ПИЦ заявляет, что ЦАХАЛ обстрелял три позиции "сопротивления" в районе Бейт-Лахии: наблюдательный пункт боевиков "Бригад аль-Касама" и два полевых командных пункта.

Минздрав Газы записал убитого боевика в список "шахидов марша возвращения", заявив что их число достигло 127.

Ранее минздрав Газы сообщал о примерно 14 тысячах пострадавших в ходе "марша" на границе. Большинство из них получили отравления дымом или слезоточивым газом.