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"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли

время публикации: 16:27 | последнее обновление: 16:51 блог версия для печати фото
"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли
"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли
"Аль-Иттихад": $250 млн Насраллы и дети сирийских беженцев на плантациях конопли

Издание "Аль-Иттихад" (Объединенные Арабские Эмираты) опубликовало в понедельник, 28 мая, материал, посвященный расследованию криминальной деятельности ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла").

В публикации со ссылкой на собственные источники в Ливане говорится, что "Хизбалла" использует детей сирийских беженцев для работы на плантациях конопли.

"Аль-Иттихад" пишет, что "Хизбалла" активизировала выращивание конопли и торговлю марихуаной, так как остро нуждается в деньгах, поскольку на фоне кризиса в Иране лишилась отчасти источников финансирования. Кроме того, отмечается в статье, "Партии Аллаха" срочно нужны деньги на выплаты компенсаций семьям боевиков этой организации, погибших или получивших ранения в Сирии.

В то же время, издание сообщает, что личное состояние лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы оценивается в 250 миллионов долларов, хотя сам он в недавнем телевизионном интервью и утверждал, что весь его доход – это скромная зарплата генерального секретаря "Партии Аллаха", составляющая всего 1300 долларов в месяц.

Эмиратское издание утверждает, что Насралла получает доход от торговли наркотиками, за чем следит его представитель Хасан Абу Зайнаб. Называется имя еще одного представителя руководства "Хизбаллы", активно вовлеченного в этот преступный бизнес: Мухаммад Джафар Касир ("Хадж Фади").

Руководство "Хизбаллы" категорически отвергает обвинения в причастности к наркоторговле, стремясь представить себя партией, заботящейся о социальных нуждах ливанцев и строго соблюдающей мусульманские традиции.

В связи с этим "Аль-Иттихад" упоминает о расследованиях министерства финансов США, которые однозначно указывали на многолетнюю причастность "Хизбаллы" к экспорту наркотиков из Южной Америки.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2018 г.
Опубликованы данные отчета о преступной деятельности "Хизбаллы" в Колумбии
// NEWSru.co.il // В мире // 6 февраля 2018 г.
США и Аргентина договорились о совместной борьбе с ливанской "Хизбаллой"
// NEWSru.co.il // В мире // 11 января 2018 г.
Проект "Кассандра": минюст США искореняет ячейки "Хизбаллы" на территории страны
// NEWSru.co.il // В мире // 14 октября 2016 г.
СМИ: агенты "Хизбаллы" отмывали деньги колумбийских наркокартелей во Флориде







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