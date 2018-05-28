СМИ: Иран и Израиль провели переговоры по боевым действиям на юге Сирии

Саудовский сайт "Элаф", редакция которого находится в Лондоне, со ссылкой на собственные источники сообщил, что в минувшие выходные в Аммане, при посредничестве иорданской стороны, состоялись переговоры представителей Ирана и Израиля, в ходе которых обсуждались боевые действия в южных районах Сирии.

Эта публикация цитируется израильскими СМИ, в частности изданиями "Исраэль а-Йом" и The Jerusalem Post. Однако официальный Иерусалим никаких комментариев не дает.

В публикации "Элаф" утверждается, что иранцы пообещали не участвовать в боевых действиях на юге Сирии, в провинциях Дараа и Кунейтра, в непосредственной близости от границы Израиля. В свою очередь, израильтяне пообещали не вмешиваться в боевые действия, если в них не будут участвовать иранские силы и ливанская "Хизбалла".

Саудовское издание пишет, что израильтяне были удивлены тем, насколько быстро удалось достичь договоренности с иранцами.

По сведениям сайта "Элаф", переговоры вели посол Ирана в Иордании Можтаба Фирдоуси, получивший соответствующий мандат от иранского командования, и заместитель главы израильской разведки "Мосад", имя которого не называется. Отмечается, что замглавы "Мосада" прибыл в сопровождении нескольких представителей разведки и ЦАХАЛа.

Отмечается, что переговорам предшествовал обмен письмами через иорданцев, в которых Израиль предупредил Иран о возможных последствиях масштабного военного конфликта между двумя странами.

"Элаф" пишет, что Амман уведомил об ирано-израильских переговорах Дамаск и Москву. Российская сторона, в свою очередь, дала гарантии израильтянам и иорданцам, что иранцы и "Хизбалла" не примут участия в предстоящих боях на юге Сирии.

Источник издания "Элаф" также отметил, что, как ни странно, в Тегеране, по всей видимости, осознают масштаб потерь, понесенных иранцами в Сирии в результате израильских ударов за последнее время.

Тот же источник говорит, что согласована координация действий военных с целью избежать в будущем возможных столкновений между вооруженными силами Иордании, Сирии, Израиля и России в регионе. По его словам, этот механизм похож на двусторонний договор о координации между военными России и Израиля.

В публикации есть упоминание о договоре между Израилем и Иорданией, согласно которому израильская армия поддержит иорданцев в случае какой-либо военной угрозы.

После проведенных переговоров иранский посол в Аммане заявил в интервью иорданским СМИ, что иранские вооруженные силы и ополченцы лояльных Ирану подразделений не будут участвовать в боях, которые в скором времени ожидаются в Дараа и Кунейтре. При этом иранский дипломат сказал, что соответствующая договоренность достигнута с Иорданией и "другими силами в регионе".

В свою очередь, администрация США предупредила Дамаск о возможных тяжелых последствиях для режима Башара Асада в случае нарушения соглашения о прекращении огня на юге Сирии, в частности в Дараа и Кунейтре.





