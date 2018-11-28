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Ближний Восток

США накладывают санкции на двух иранцев, причастных к хищению криптовалюты

время публикации: 18:24 | последнее обновление: 18:45 блог версия для печати фото
США накладывают санкции на двух иранцев, причастных к хищению криптовалюты
США накладывают санкции на двух иранцев, причастных к хищению криптовалюты
США накладывают санкции на двух иранцев, причастных к хищению криптовалюты

Управление по контролю над иностранными активами при министерстве финансов США (OFAC) объявило о наложении санкций на двух граждан Ирана, Али Хорашадизаде и Мохаммада Горбаняна, причастных к распространению вируса-вымогателя SamSam.

Злоумышенники провели более 7.000 транзакций на общую сумму в миллионы американских долларов, о чем сообщается в среду, 28 ноября, на сайте Казначейства США.

Жертвами киберпреступников стали компьютерные сети корпораций, больниц, университетов и правительственных учреждений, а также более 200 знаменитостей. Али Хорашадизаде и Мохаммад Горбанян помогали злоумышленникам переводить похищенную криптовалюту в риалы и депонировать их на счета в иранских банках.

Ранее в этот день министерство юстиции США предъявило обвинения двум иранцам, подозреваемым в кибератаках на территории США, Великобритании и Канады. Преступная сеть функционировала с 2015 года, говорится в этом документе.

Напомним, что в апреле текущего года Центральный банк Ирана объявил о запрете иранским банкам использовать биткоин и другие цифровые валюты. Этот запрет распространяется на все денежные центры и финансовые учреждения Исламской республики Иран.

Решение о запрете криптовалют в Иране было принято в конце 2017 года. Правоохранительные органы Исламской республики опасаются, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".

"Поскольку Иран становится все более изолированным и отчаянно нуждается в доступе к долларам США, крайне важно, чтобы те, кто занимается виртуальными валютами и поставщики других цифровых финансовых услуг укрепляли свои сети против незаконных схем", – приводит сайт слова заместителя министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с террором Сигал Манделкер.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 23 апреля 2018 г.
Центробанк Ирана объявил о запрете криптовалют





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