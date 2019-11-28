Иорданская армия провела учения, моделирующие войну с Израилем

Иорданская армия завершила маневры, на которых отрабатывалось отражение израильского вторжения на территорию Хашимитского королевства. Учения получили название "Меч Караме", в честь сражения 1968, в котором иорданцы и палестинские террористы совместно сражались с ЦАХАЛом.

Как сообщает Институт исследования ближневосточных СМИ (MEMRI), на учениях присутствовал король Абдалла Второй. В них участвовала бронетехника, самолеты, вертолеты, тяжелое вооружение. Перед войсками была поставлена задача уничтожить авангард противника и мосты, использовавшиеся при вторжении.

Иорданские СМИ обходят вопрос, кто является условным противником, однако как название учений, так и тот факт, что, согласно сценарию, при вторжении будет пересечена водная преграда, не оставляют сомнений в их антиизраильской направленности. На фото можно увидеть короля рядом с макетом, представляющим запад Иордании до Мертвого моря.

"Наши войска повышают свою боеготовность, осваивают новые вооружения. Мы готовы защитить Хашимитское королевство и железной рукой мы ударим по всем экстремистам и террористам, которые осмелятся нанести ущерб нашей безопасности", - заявил глава объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсуф Кунейти.

"В условиях ухудшения отношений Иордании с оккупантами и все более агрессивным тоном поселенцев в отношении королевства создается ощущение, что подобные битвы могут произойти в обозримом будущем", - отмечает цитируемый MEMRI иорданский сайт Rumonline.net.

Напомним, что, выступая в Вашингтонском институте ближневосточной политики около двух недель назад, король Абдалла Второй заявил, что в настоящее время отношения между Иорданией и Израилем хуже, чем когда бы то ни было.

"Проблемы, возникшие у нас с Израилем, являются двусторонними. Отчасти это внутренняя политика; я понимаю это, однако решать их следует не за счет того, за что так отчаянно боролись мой отец и покойный премьер-министр Рабин, создавая символ надежды и общих возможностей для израильтян, палестинцев, иорданцев и других народов", - подчеркнул Абдалла.

Он также заметил, что надеется вернуться к решению "простых вопросов", возникших в израильско-иорданских отношениях в ближайшем будущем, не уточнив, о каких именно вопросах идет речь.





