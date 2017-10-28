Источники в ХАМАС: за покушением на Абу Наима стоит "Исламское государство"

В субботу, 28 октября, источники в ХАМАС заявили, что за покушение на убийство Тауфика Абу Наима, главы службы безопасности ХАМАСа в Газе, ответственна террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает Walla.

Накануне председатель политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя обвинил Израиль в попытке ликвидировать Абу Наима.

Палестинское агентство Maan напоминает о том, что Абу Наим является "символ палестинского единства и примирения", поэтому существует немало сил, стремящихся "убрать его с дороги".

При этом Maan подчеркивает, что Тауфик Абу Наим является "одним из инициаторов создания буферной зоной между Египтом и Палестинской автономией, появление которой препятствует проникновению боевиков ИГ на Синай". Кроме того, Абу Наим "лично ответствен за преследование сотен террористов ИГ".

В начале октября вдоль границы Газы с Египтом была создана полоса отчуждения шириной от 50 до 150 метров, на которой были срыты холмы, выкорчеваны деревья и снесены постройки. Кроме того, был насыпан песчаный вал высотой три метра, поверх которого уложена колючая проволока. Вдоль границы были также установлены столбы освещения и камеры наблюдения.

Напомним, 27 октября автомобиль Тауфика Абу Наима взорвался в лагере беженцев Нусейрат, в центре Газы, в тот момент, когда Абу Наим, выйдя из мечети, намеревался открыть свою машину. Он получил ранения (предположительно, ног и спины), после чего был доставлен в больницу "Мучеников Аль-Аксы", где его уже успел посетить председатель политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя.

Исмаил Ханийя обвинил Израиль в попытке покушения на главу сил безопасности ХАМАСа в Газе Тауфика Абу Наима. "Посредством таких преступлений Израиль пытается помешать ХАМАСу идти его дорогой борьбы за права палестинского народа", - заявил Ханийя. Он также призвал премьер-министра палестинского правительства Рами Хамдаллу сделать все возможное для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

Тауфик Абу Наим начал свою карьеру в аппарате служб безопасности ХАМАСа в середине 80-х годов. Примерно через полтора года после начала первой интифады (в 1989 году) он был арестован и помещен в тюрьму в Ашкелоне. В 2011 году Тауфик Абу Наим был освобожден в рамках сделки по возвращению Гилада Шалита и после этого стал быстро подниматься по карьерной лестнице ХАМАСа.

В 2012 году, во время торжественных мероприятий, проходивших в Газе и посвященных годовщине сделки по обмену пленными, Тауфик Абу Наим заявил, что "в 2006 году весь палестинский народ поддерживал похищение Шалита, и сегодня палестинцы просят ХАМАС и других террористов похитить других израильтян, чтобы добиться освобождения всех боевиков из израильских тюрем".





