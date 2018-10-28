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Ближний Восток

На границе с сектором Газы ЦАХАЛ атаковал террористов

время публикации: 20:16 | последнее обновление: 21:07 блог версия для печати фото
На границе с сектором Газы военнослужащие и ВВС ЦАХАЛа атаковали террористов
На границе с сектором Газы ЦАХАЛ атаковал террористов
На границе с сектором Газы ЦАХАЛ атаковал террористов

Палестинские источники сообщают о столкновениях между арабской молодежью и военнослужащими ЦАХАЛа в двух точках на границе сектора Газы и Израиля.

Согласно этим сообщениям, один из инцидентов произошел к востоку от Хан-Юниса. Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет, что в результате инцидента были раненые. К месту столкновений была вызвана "скорая". Однако, как утверждают палестинские источники, военнослужащие открыли огонь и по машине "скорой помощи".

Второй инцидент произошел на южном участке границы.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на юге сектора Газы с помощью беспилотника была атакована группа террористов, состоящая из трех человек, которая пыталась повредить забор безопасности, а также, по всей видимости, террористы намеревались установить взрывное устройство.

Радиостанция "Кан Бет" со ссылкой на палестинские источники передала, что в результате атаки БПЛА убиты трое боевиков.

Вместе с тем, палестинские СМИ сообщают, что взрывы, которые слышат жители сектора Газы, являются результатом активности "ночных подразделений".

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