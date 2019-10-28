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NEWSru.co.il :: Ближний Восток28 октября 2019 г., 10:16

Губернатор Рамаллы назвала Израиль "тяжелейшим раком" на акции в поддержку переживших онкологические заболевания

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Палестинские женщины на демонстрации по повышению осведомленности о раке в Рафахе, 10 октября 2019 года Палестинские женщины на демонстрации по повышению осведомленности о раке в Рафахе, 10 октября 2019 года На акции в поддержку переживших онкологические заболевания
 
   
 
 
Палестинские женщины на демонстрации по повышению осведомленности о раке в Рафахе, 10 октября 2019 года

 
   
 
 
Палестинские женщины на демонстрации по повышению осведомленности о раке в Рафахе, 10 октября 2019 года

 
   
 
 
На акции в поддержку переживших онкологические заболевания

Губернатор Рамаллы Лайла Ранам, имеющая докторскую степень по психологии, выступая на мероприятии женских организаций, которые занимаются оказанием помощи пережившим рак молочной железы, назвала Израиль "тяжелейшим раком".

Как отмечают израильские СМИ, подобные заявления Ранам позволяла себе и в прошлом.

Газета The Jerusalem Post напоминает, что Израиль с 1995 года сотрудничал с Палестинской автономией в сфере лечения рака. В 2018 году Израиль выдал около 20 тысяч разрешений жителям ПА на лечение в израильских больницах, в этом году число таких пациентов сократилось из-за того, что власти ПА перестали содействовать их получению. Только в прошлом году около 1.200 жителей ПА проходили курсы лечения от онкологических заболеваний в израильских больницах, в том числе в Иерусалиме (это примерно каждый пятый из тех, кому был поставлен соответствующий диагноз в ПА в 2018 году).

Лайла Ранам была назначена на пост губернатора Рамаллы и Эль-Биры в марте 2010 года. Она стала первой женщиной на губернаторском посту в ПА. Степень доктора психологических наук она получила в Египте, работала в Университете Аль-Кудс, где также получила степень бакалавра социологии. Занимала руководящие посты в палестинских женских общественных организациях, в том числе занималась защитой прав террористок, содержащихся в израильских тюрьмах.



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