СМИ: Россия потребовала от Ирана приостановки поставок оружия "Хизбалле"

Вечером в четверг, 27 сентября, журналист израильского телеканала "Десять" Алон Бен Давид со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские власти потребовали от Тегерана приостановки поставок вооружений "Хизбалле" до тех пор, пока не Москва не урегулирует отношения с Израилем после гибели около побережья Сирии российского самолета-разведчика Ил-20.

Анонс этой информации журналист опубликовал на своей странице в Twitter, а позже сообщил об этом в телеэфире.

Незадолго до того, тот же телеканал со ссылкой на иранского журналиста Бабака Тагваи сообщал, что российское командование "разрешило" ВВС ЦАХАЛа атаковать иранские объекты на юге Сирии, включая Дамаск и его пригороды. В статье, опубликованной на сайте телеканала "Десять", отмечалось, что Тагваи ссылается на российские военные источники, согласно которым Москва ограничила зону, в которой могут действовать израильские ВВС. В том числе, истребителям ЦАХАЛа запрещено появляться в прибрежной зоне и возле военных баз России.

24 сентября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в течение ближайших двух недель Россия передаст Сирии современный зенитно-ракетный комплекс С-300 в качестве одной из "ответных мер" после гибели российского самолета-разведчика Ил-20М (бортовой номер RF-93610), сбитого вечером 17 сентября к западу от Баниаса сирийским ЗРК С-200Э российского или советского производства.

Шойгу сказал, что Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО: "Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". Из слов Шойгу можно понять, что Москва намерена обеспечить сирийские ПВО кодами системы "свой-чужой", чего, как утверждали в минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним иностранным государством.

С.Шойгу заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Полный текст заявления Шойгу был опубликован в официальном блоге минобороны РФ.

Многие средства массовой информации сообщили о том, что Россия практически сразу после заявления министра начала поставки комплексов С-300 сирийским войскам ПВО.

Напомним, что в гибели самолета Ил-20 и 15 российских военнослужащих Москва обвинила израильских военных летчиков, выполнявших боевое задание около сирийского побережья. Власти Израиля возлагают ответственность за уничтожение российского самолета на сирийские ПВО.

ЦАХАЛ и министерство обороны Израиля сообщали, что только за последние три года израильские ВВС около 200 раз наносили удары по целям в Сирии, в основном речь шла об уничтожении складов вооружений и конвоев с иранским оружием, предназначенного для "Хизбаллы", а также об ударах по предприятиям, на которых производилось оружие.