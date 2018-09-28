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Ближний Восток

В иракской столице убита "Мисс Багдад" Тара Фарес

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Тара Фарес
Тара Фарес
Тара Фарес

В четверг, 27 сентября, в иракской столице была застрелена 30-летняя Тара Фарес, победительница конкурса красоты "Мисс Багдад 2015".

Как сообщает сайт телеканала "Аль-Арабия", Тара была убита в шиитском районе Садр, на северо-востоке Багдада. Ее тело со следами трех пулевых ранений было доставлено в морг больницы "Шейх Зайэд": две пули попали в голову, одна – в грудь.

Начато расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Тара Фарес родилась в 1988 году в семье иракских курдов в Эрбиле. Она стала известной как видеоблогер и фотомодель. В 2015-м победила на конкурсе "Мисс Багдад", после чего уехала в Европу, время от времени возвращаясь к родителям в Эрбиль и посещая Багдад.

Фарес была одним из самый популярных иракских блогеров. Только в Instagram на ее страницу подписаны почти 3 миллиона человек. Она отличалась смелостью суждений и публиковала зачастую довольно откровенные фотографии и видеосюжеты. У нее было множество татуировок, что необычно для иракской женщины.

Судя по публикациям в арабских СМИ, красавице неоднократно угрожали, однако она продолжала приезжать в Ирак.

27 сентября на странице Тары Фарес в Instagram была опубликована ее черно-белая фотография со словами о "предательском и трусливом" убийстве.



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