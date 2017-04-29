Папа Римский в Каире: визит на фоне чрезвычайных мер безопасности

В субботу, 29 апреля, в 9:30, Папа Римский Франциск, накануне прилетевший с визитом в Каир, прибыл на стадион Air Defence Stadium, чтобы провести там мессу, сообщает Ahram Online.

Специально для встречи понтифика с египетскими католиками были заготовлены 25 тысяч флажков с символикой Ватикана и Египта, и столько же бейсболок, призванных защитить головы молящихся от апрельского солнца. Ровно в 1-:00 Папа Римский обратился к присутствующим со специальной кафедры, установленной для него на стадионе. Он поприветствовал собравшихся традиционным арабским "ас-саляму алейкум".

В связи с прибытием главы римско-католической церкви в Египте введены чрезвычайные меры безопасности. Порядок в Каире и окрестностях египетской столицы обеспечивают тысячи сотрудников полиции и военнослужащих. Городские улицы, по которым должен проезжать кортеж Папы, блокированы бронетехникой.

Накануне Франциск встретился с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и главой коптской церкви Тавадросом. Выступая на пресс-конференции, понтифик вспомнил о том, что Египет, согласно Новому завету, служил убежищем для Святого семейства, и подчеркнул, что сегодня эта страна принимает у себя миллионы беженцев из Сирии, Ирака, Эритреи и Южного Судана, прилагая все усилия для их интеграции в египетское общество.

Франциск подчеркнул ключевую роль, которую играет Египет на Ближнем Востоке, определив ее как противостояние слепому и бесчеловечному насилию, религиозному экстремизму, который использует имя Всевышнего для оправдания массовых убийств.





