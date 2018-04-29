ХАМАС назвал генерала спецслужб ПНА, организовавшего покушение на Хамдаллу

В Газе обнародованы результаты расследования покушения на председателя правительства Палестинской национальной администрации Рами Хамдаллу и главу контрразведки ПНА Маджида Фараджа. Их кортеж подорвался на фугасе 13 марта 2018 года в районе КПП "Эрез".

Как заявил пресс-секретарь министерства внутренних дел созданной ХАМАСом администрации сектора Ийяд аль-Бозом, организатором покушения стал один из подчиненных Фараджа – бригадный генерал Баха Балуша.

Аль-Бозом сообщил об арестах соучастников преступления. Все они признались в содеянном и рассказали о связях с офицерами палестинских спецслужб. На пресс-конференции были представлены видеозаписи признаний.

Примечательно, что представитель ХАМАСа не стал возлагать ответственность на спецслужбы ПНА в целом. Он рассказал, что боевики получали указания через джихадистские форумы, а также обвинил задержанных в покушении на начальника полиции Газы генерала Тафика Абу Наима осенью 2017 года.

Напомним, что покушение было совершено утром 13 марта, когда Хамдалла и Фарадж прибыли в Газу. На пути их кортежа прогремели взрывы, затем автомобили обстреляли. Были ранены семеро охранников. Хамдалла и Фарадж не пострадали. Но программа визита была сокращена.

Власти ПА возложили ответственность за этот инцидент на ХАМАС, контролирующий сектор Газы. Тауфик Абу Наим заявлял, что покушение было выгодно врагам ХАМАСа, намекая на возможную причастность израильских спецслужб и радикалов, связанных с "Исламским государством".

22 марта службы безопасности ХАМАСа провели операцию по задержанию или нейтрализации 25-летнего Анаса Абдул Малки Абу Хусы, который был назван организатором покушения на премьер-министра. Абу Хуса был взят живым.





