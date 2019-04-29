Палестинский араб, арестованный в Турции за шпионаж в пользу ОАЭ, найден повешенным в камере

Власти Турции уведомили руководство Палестинской автономии в Рамалле о смерти жителя автономии Мубара Хасана, ранее арестованного по подозрению в шпионаже в пользу Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает журналист газеты "Маарив" Ясер Окби.

Согласно сообщению, Хасан был найден повешенным в тюремной камере.

Брат Мубара, Закари, обвинил турецкие власти в убийстве.

Телеканал "Аль-Джазира" называет другое имя умершего: Заки Юсуф Хасан. При этом подтверждается, что речь идет о палестинском арабе, десять дней назад задержанном турецкими властями по подозрению в шпионаже в пользу ОАЭ. Катарский телеканал сообщает, что Хасан повесился в камере тюрьмы в городе Силиври (к западу от Стамбула).

Согласно публикациям в турецких СМИ, Хасан сумел повеситься на собственных брюках.

Сообщается, что, помимо Хасана, по подозрению в шпионаже в пользу ОАЭ 19 апреля был задержан некий Самих Шаабан, который также прибыл в Турцию по паспорту жителя Палестинской автономии.

В публикациях отмечается, что Заки Юсуф Хасан и Самих Шаабан были связаны с опальным бывшим лидером ФАТХа Мухаммадом Дахланом, который в настоящее время проживает в ОАЭ. Анкара заявляла, что Дахлан причастен к неудачной попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года.

По сведениям турецкого агентства Anadolu, правоохранительные органы Турции проверяют возможную причастности Хасана и Шаабана к убийству саудовского оппозиционера Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.