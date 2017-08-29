Навет "Аль-Джазиры": украинка из ЦАХАЛа убивала арабских детей

Телеканал "Аль-Джазира", в ответ на закрытие его корпункта в Израиле», передал в эфир "журналистское расследование", по сути своей являющееся кровавым наветом. Об этом сообщает "Седьмой канал".

В основу расследования лег фрагмент передачи "Детектор лжи", вышедшей на украинском телевидении еще в 2013 году. Ее героиней стала некая Елена Закусило, также известная как Елена Глузман – бывшая военнослужащая ЦАХАЛа.

Ведущий спросил, приходилось ли ей убивать людей. Она ответила положительно, и детектор показал, что она говорит правду. Затем она рассказала, что первое убийство далось ей очень тяжело, но затем стало легче. Девушка заявила, что убивала и детей.

Трансляция вызвала возмущение мусульманской общины Украины. Израильские власти провели проверку утверждений Закусило. Было установлено, что девушка лгала, и все, что происходило в студии, соответствовало сценарию передачи.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, Елена действительно проходила срочную службу в Армии обороны Израиля. Однако она занималась канцелярской работой и не принимала участия в военных действиях.