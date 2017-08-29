В Шхеме военные открыли огонь по вооруженному террористу, ранены двое местных жителей

В ходе операции в лагере беженцев Балата в Шхеме военные открыли огонь по вооруженному местному жителю, подозреваемому в терроре, были ранены двое мужчин, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Палестинские СМИ пока не публикуют подробности по поводу этого инцидента. Информация уточняется.

Армейская пресс-служба также сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны шестеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.