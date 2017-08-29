Боевики ИГ, сдавшиеся "Хизбалле", доставлены в Дир аз-Зур

Колонна автобусов с боевиками "Исламского государства" и их родственниками, выехавшая из Каламуна, достигла контролируемой джихадистами области на востоке Сирии.

Горный район Каламун, расположенный на ливанской границе, был очищен ИГ согласно условиям соглашения, заключенного между ними и ливанской "Хизбаллой". Договоренности были поддержаны сирийскими властями.

Неясно, связано ли это соглашение с договоренностями о прекращении огня в районе города Рас Баальбек, по западную сторону границы. Здесь перемирие между ливанской армией и "Исламским государством" вступило в силу несколькими часами ранее.

Здесь боевики ИГ также согласились прекратить сопротивление в обмен на эвакуацию в район Дир аз-Зура. Они также передали Ливану тела военнослужащих, захваченных несколько лет назад и умерших в плену.