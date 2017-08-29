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Ближний Восток

Посол Израиля Давид Гуврин вернулся в Каир

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:05 блог версия для печати фото
Посол Израиля Давид Гуврин вернулся в Каир

Египетские СМИ сообщили, что сотрудники израильской дипломатической миссии во главе с послом Давидом Гувриным 29 августа вернулись в Каир.

Согласно этим сообщениям, вместе с послом прилетели восемь сотрудников посольства. Из аэропорта Каира они проследовали в жилой комплекс при посольстве.

В конце 2016 года посол и другие сотрудники израильской миссии покинули Египет в связи с возникновением угрозы для их безопасности. 15 августа стало известно, что израильская делегация в Каире достигла соглашения о процедуре обеспечения безопасности посольства. Соглашение было одобрено Общей службой безопасности (ШАБАК), что позволило возобновить работу посольства в Египте.

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