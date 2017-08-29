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Ближний Восток

В Египте упал в реку автобус. Десятки убитых и пострадавших

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:31 блог версия для печати фото
В Египте упал в реку автобус. Десятки убитых и пострадавших

В провинции Бени Суэф к югу от Каира произошло столкновение автобуса с грузовым автомобилем. В результате ДТП автобус упал в реку. Погибли 14 человек, еще 42 получили различные травмы.

Дорожно-транспортные происшествия происходят в Египте регулярно. Причина их – неудовлетворительное состояние инфраструктуры и нарушение водителями правил дорожного движения.

Только 18 августа на скоростной трассе около курортного города Айн ас-Сухна, расположенного на побережье Красного моря, произошла авария с участием двух автобусов. Погибли не менее пяти человек, около 50 получили ранения и травмы.

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