Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 29 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны шестеро палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в лагере беженцев Балата в Шхеме военные открыли огонь по вооруженному местному жителю, подозреваемому в терроре, были ранены двое мужчин.