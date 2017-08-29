Генсек ООН возложил цветы к могиле Арафата и встретился с семьями "шахидов"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время визита в Рамаллу посетил мемориальный комплекс над могилой Ясира Арафата, а также встретился с родственниками террористов, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, и семьями "шахидов".

Официальное информационное агентство Палестинской автономии Wafa сообщает, что генеральный секретарь ООН после возложения цветов к могиле "раиса" пообещал "сделать все возможное для достижения прочного мира между Израилем и ПА на основе принципа двух государств, а также приложить усилия для улучшения условий жизни палестинского народа".

В сообщении Wafa также говорится, что после визита в мемориальный комплекс Гутерреш признавался, что "визит в музей Арафата его изменил, так как он прочувствовал всю глубину страданий палестинского народа".

Вечером того же дня Антониу Гутерреш встретился родственниками заключенных и семьями погибших террористов. Эта встреча проходила в присутствии секретаря ООП Саиба Ариката, постоянного представителя ПА в ООН Риада Мансура и министра по делам заключенных Иссы Караки, пишет Wafa.

Участники встречи просили генсека ООН "спасти 6.500 палестинцев, томящихся в израильских тюрьмах, а также находящихся под административным арестом женщин и детей".

Исса Карака просил Гутерреша поднять проблему палестинских заключенных на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в сентябре.

"Я понимаю страдания палестинцев, находящихся в тюрьмах. Мы будем работать с релевантными организациями и учреждениями, чтобы остановить их страдания", - пообещал Гутерреш.





