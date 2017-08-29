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Ближний Восток

Главарь ХАМАСа рассказал, как Иран помогает готовиться к войне с Израилем

время публикации: 11:07 | последнее обновление: 11:07 блог версия для печати фото
Яхья Сануар

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" цитирует главу администрации сектора Газы Яхью Сануара, который сообщил, что ХАМАС и другие палестинские фракции ведут переговоры о создании "Армии национального освобождения Палестины", которая объединит палестинских боевиков.

"Мы работаем день и ночь. Усовершенствуем ракеты, прокладываем туннели, обучаем отряды коммандос, в том числе – боевых пловцов. Все для освобождения Палестины и возвращения беженцев", - сказал он.

Главарь террористов особенно подчеркнул все нарастающую помощь Исламской республики Иран, назвав Тегеран главным спонсором боевого крыла ХАМАСа. Боевиков группировки Синуар возглавлял до избрания главой администрации сектора.

"Иран оказывает неоценимую поддержку бригадам "Бригад Изаддина аль-Касама" – средствами, вооружениями, а также в боевой подготовке. Наши отношения носят стратегический характер", - сообщил он, добавив, что они вернулись на уровень, существовавший до конфликта 2011 года.

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