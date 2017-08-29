В Иране вынесен смертный приговор реформатору ислама

В Исламской республике Иран суд вынес смертный приговор Мохаммаду Али Тахери – религиозному деятелю и целителю, пытающемуся примирить шиитское направление ислама с духовными практиками учения New Age.

Религиозного деятеля признали виновным в основании секты. Как сообщил адвокат Тахери Махмуд Ализаде Табатабеи, в 20-дневный срок приговор может быть оспорен в суде высшей инстанции.

Впервые Тахери был арестован в 2010 году по обвинению в создании угрозы национальной безопасности. Более двух месяцев его продержали в одиночной камере, однако затем выпустили на свободу.

В 2011 году он был арестован вновь и приговорен к трем годам тюрьмы за святотатство, а также к 74 ударам кнутом за то, что касался запястий пациенток и штрафу в 300.000 долларов.

В августе 2015 года его приговорили к смерти в первый раз – также признав виновным в основании секты. Однако этот приговор был отменен после апелляции.