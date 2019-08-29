ХАМАС объявил об аресте 10 подозреваемых в диверсиях против полицейских в Газе

Утром в четверг, 29 августа, заместитель председателя политбюро "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Муса Абу Марзук объявил, что силы безопасности ХАМАСа в Газе арестовали 10 местных жителей, подозреваемых в причастности к взрывам, в результате которых были убиты трое полицейских.

По словам Абу Марзука, речь идет о нейтрализации ячейки, задачей которой была дестабилизация ситуации в Газе.

ХАМАС пока не делает однозначных заявлений по поводу того, кто стоит за организацией этих диверсий.

Поздно вечером 27 августа в Газе прогремели два взрыва. Первоначально ХАМАС заявлял, что ВВС ЦАХАЛа атаковали цели в городе, есть убитые и раненые. Однако ЦАХАЛ не брал на себя ответственность за эту атаку. Ночью поступило сообщение об еще одном или нескольких взрывах около блокпоста полиции на западе Газы. Минздрав Газы сообщил о троих погибших и троих раненых в результате этих атак.

МВД Газы и хамасовский "Палестинский информационный центр" назвали имена погибших, все они служили в дорожной полиции: лейтенант Салама Маджид ан-Надим (32), лейтенант Уаэль Муса Мухаммад Халифа (45) и помощник полицейского Алаа Зияд аль-Гарабли (32). Судя по опубликованной информации, двое из них были активистами "Исламского джихада", один – активистом ХАМАСа.

В МВД Газы, контролируемом ХАМАСом, заявляли о проведении масштабного расследования. Был введен запрет на публикацию подробностей.

СМИ писали, что, помимо версии израильской атаки, рассматривается версия нападения неких "салафитов" или "внутренней разборки". Не исключается также, что произошла "производственная авария" при транспортировке ракет или иных взрывных устройств.

Руководство ХАМАСа не исключало косвенной причастности Израиля к этим инцидентам, намекая на то, что нападения могли осуществить некие "агенты" с целью дестабилизации ситуации в Газе.

В осуждением атак против полицейских в Газе выступили "Исламский джихад", "Комитеты народного сопротивления", "Народный фронт освобождения Палестины", "Демократический фронт освобождения Палестины", "Бригады мучеников Аль-Аксы" (боевое крыло ФАТХа) и другие "фракции".

28 августа МВД Газы сообщало о задержании нескольких подозреваемых.

Официальный представитель ХАМАСа Хазэм Касам выражал недовольство тем, что "некоторые представители ФАТХа" не осудили действия "террористов".А представитель ХАМАСа Фаузи Бархум открыто обвинил главу разведки Палестинской разведки, одного из лидеров ФАТХа Маджида Фараджа в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Комментируя события вокруг взрывов на КПП в Газе, в результате которых погибли трое полицейских, Бархум заявил, что Фарадж, сотрудничающий с ШАБАКом, стремится спровоцировать хаос в Газе. Бархум сказал, что он не хочет предвосхищать официальное заявление МВД Газы по поводу расследования ночных нападений, но дал понять при этом, что есть основания подозревать спецслужбы ПА в причастности к этим взрывам. При этом Бархум фактически обвинил Фараджа в причастности к организации убийства одного из лидеров "Бригад Изаддина аль-Касама" Мазена Фукахи (в марте 2017 года) и диверсиях, направленных против главы МВД Газы Тауфика Абу Наима.

Отметим, что взрывы в Газе прогремели вскоре после того, как военно-воздушные силы Армии обороны Израиля в ответ на очередной минометный обстрел израильской территории атаковали один из объектов террористической организации ХАМАС на севере сектора Газы. В результате этого удара пострадавших не было.





