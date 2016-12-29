В Дамаске вновь подверглось обстрелу посольство России

Второй день подряд российское посольство в Дамаске подвергается обстрелу. По словам дипломатов, огонь велся из находящегося под контролем боевиков квартала.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РИА Новости, что обстрел посольства был осуществлен в четверг, 29 декабря, во второй половине дня. Мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения. Никто из персонала не пострадал.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения", - заявила Захарова.