29 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

В Дамаске вновь подверглось обстрелу посольство России

время публикации: 19:24 | последнее обновление: 19:24 блог версия для печати

Второй день подряд российское посольство в Дамаске подвергается обстрелу. По словам дипломатов, огонь велся из находящегося под контролем боевиков квартала.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила РИА Новости, что обстрел посольства был осуществлен в четверг, 29 декабря, во второй половине дня. Мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения. Никто из персонала не пострадал.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения", - заявила Захарова.

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Посольство России в Дамаске подверглось обстрелу







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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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