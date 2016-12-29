29 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Президент Египта побеседовал с Путиным, обсуждалось возобновление авиасообщения

время публикации: 13:26 | последнее обновление: 13:28 блог версия для печати

В четверг, 29 декабря, по инициативе Каира состоялась телефонная беседа президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент Египта выразил соболезнования Путину в связи с крушением российского самолета Ту-154.

"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе и в Северной Африке, включая проблематику урегулирования кризисов в Сирии и Ливии. Затронуты также некоторые актуальные вопросы российско-египетского сотрудничества, прежде всего планы возобновления в ближайшей перспективе регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром. Достигнута договорённость о предстоящих контактах на различных уровнях", – сказано в официальном сообщении Кремля.

Египетские СМИ сообщают, что Путин разрешил возобновить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом, прерванное 31 октября 2015 года после катастрофы на Синае самолета Airbus A321-231 российской авиакомпании "Когалымавиа", в результате которой погибли 224 человека. Позже эта катастрофа были признана терактом.

Кремль пока не подтверждает информацию о возобновлении авиасообщения.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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