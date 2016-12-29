ХАМАС арестовал "дипломата ИГ", приехавшего в Газу для переговоров

Полиция ХАМАС арестовала прибывшего с Синайского полуострова высокопоставленного боевика "Исламского государства". ИГ обвинил ХАМАС в "предательстве".

Израильский сайт Walla News пишет, что арест в секторе Газы Мухаммада Рамилата, одного из командиров "Исламского государства" на Синайском полуострове, стало еще одним признаком ухудшающихся отношений между двумя террористическими организациями.

Аресту "дипломата от ИГ" предшествовала серия арестов боевиков отделения этой организации в секторе Газы. В ответ на эти аресты синайское руководство ИГ практически прекратило сотрудничество с ХАМАС. Также была приостановлена доставка гражданских грузов в сектор через туннели. При этом, как пишет израильское издание, "Исламское государство" продолжает использовать туннели для контрабанды оружия из Газы на Синайский полуостров, а также использует подземные инфраструктуры для доставки своих раненых в больницы Газы.

На фоне ухудшающихся отношений руководство ИГ на Синайском полуострове еще несколько дней назад распространило заявление, в котором обвинило ХАМАС в "предательстве общих интересов".