В Ираке возобновлено наступление на Мосул

Иракские войска возобновили операцию по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства". Армия и полиция атаковали пять пригородов на юго-востоке города. Наступление поддерживает авиация, сообщает BBC со ссылкой на МВД Ирака.

Наступление на Мосул возобновилось после затишья, которое продолжалось несколько недель.

Против боевиков "Исламского государства" действуют силы регулярной иракской армии, курдского ополчения "Пешмерга" и шиитских милиций. Западная коалиция во главе с США оказывает поддержку с воздуха. Кроме того, иракских военных и курдов консультируют американские инструкторы.

Операция по освобождению Мосула продолжается уже свыше двух месяцев.