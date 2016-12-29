Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 декабря

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 29 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, четверо из которых разыскивались по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в Кабатии было обнаружено и уничтожено самодельное взрывное устройство трубчатого типа.