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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 29 декабря

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 29 декабря 2016 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, четверо из которых разыскивались по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Во время операции в Кабатии было обнаружено и уничтожено самодельное взрывное устройство трубчатого типа.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 28 декабря







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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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