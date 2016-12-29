Путин объявил о достижении соглашения по прекращению огня в Сирии и сокращении группировки

В четверг, 29 декабря, в Кремле президент России Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

На этой встрече Путин объявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности сторон конфликта начать мирные переговоры.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", – цитирует ТАСС слова Путина.

При этом российский президент добавил: "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами".

Владимир Путин согласился с предложением минобороны РФ уменьшить военное присутствие России в Сирии.

Встреча в Кремле состоялась вскоре после того, как посольство РФ в Дамаске второй раз за последние сутки подверглось ракетному обстрелу.

28 декабря турецкое агентство Anatolia сообщало, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, в соответствии с которым 29 декабря будут прекращены боевые действия. По сведениям агентства, данное соглашение не распространяется на "террористические организации". Список таковых не прилагался. В России к террористическим организациям однозначно относят "Исламское государство" и группировку "Джабхат Фатах аш-Шам" (прежнее название "Джабхат ан-Нусра"), ассоциированную с "Аль-Каидой", однако зачастую российские военные называют террористическими и другие группировки, воюющие против режима Башара Асада. В Турции, помимо ИГ, к террористическим организациям относят любые курдские военизированные формирования. В Дамаске террористами называют всех представителей вооруженной оппозиции.

Как писал ранее ТАСС, план перемирия распространяется на все районы Сирии, где идут бои между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции.

В среду агентство Reuters сообщало, что Россия, Турция и Иран договорились разделить территорию Сирии на несколько неофициальных зон влияния, сохраняя формально власть режима Башара Асада еще на несколько лет. Анонимные источники, на которые ссылалось агентство, отмечали, что подобное решение позволит создать региональные автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом. Агентство цитировало гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, который заявил, что "шаг к компромиссу уже сделан".





