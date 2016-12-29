29 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

В Турции арестован оппозиционный журналист Ахмет Шик – лауреат премии UNESCO

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:32 блог версия для печати фото
В Турции арестован оппозиционный журналист Ахмет Шик – лауреат премии UNESCO

Известный турецкий журналист Ахмет Шик, лауреат Всемирной Премии UNESCO/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати, арестован: его статьи в оппозиционное газете Cumhuriyet и "твиты", критикующие режим Эрдогана и его спецслужбы, названы властями "террористической пропагандой" и "очернением Турецкой республики".

Об этом пишет в четверг, 29 декабря, государственное агентство новостей Anadolu со ссылкой на правоохранительные органы и полицию.

Шик, автор нескольких книг и самый популярный журналист Турции, уже был заключен в тюрьму и провел там год – с 2011-го по 2012 год. Его обвиняли в заговоре с целью свержения режима.

Одна из его книг под названием "Армия имама", увидевшая свет в 2011 году, представляет собой полномасштабное журналистское расследование деятельности проповедника Фетхуллы Гюлена, которого Анкара обвиняет сегодня в попытке государственного переворота. Факты, собранные журналистом, свидетельствуют о том, что сторонники Гюлена внедрились в правящие круги Турции и образовали союз с партией Эрдогана.

Согласно статистике, собранной правозащитной организацией P24 Platform for Independent Journalism, в Турции за истекший год арестованы не менее 118 журналистов, 80 из них подозреваются в причастности к попытке переворота.

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