Москва и Дамаск объявили о прекращении огня в Сирии с 23:00

Сирийская регулярная армия прекратит боевые действия на всей территории Сирии, начиная с 23:00 29 декабря 2016 года, говорится в заявлении командования сирийскими вооруженными силами, цитируемом государственным агентством SANA.

Ранее о вступлении режима прекращения огня в Сирии с полуночи по московскому времени заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Москва и Дамаск подчеркивают, что перемирие не будет распространяться на террористические группировки "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра" (нынешнее название "Джабхат Фатах аш-Шам"), а также связанные с ними вооруженные формирования.

Ранее в Кремле президент России Владимир Путин встретился с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На этой встрече Путин объявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности сторон конфликта начать мирные переговоры. "Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", – цитирует ТАСС слова Путина. При этом российский президент добавил: "Все достигнутые договоренности, мы это с вами прекрасно понимаем, они очень хрупкие, они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами".

Владимир Путин согласился с предложением минобороны РФ уменьшить военное присутствие России в Сирии.