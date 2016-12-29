29 декабря 2016 г.
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Ближний Восток

Правительство Египта утвердило передачу Саудовской Аравии островов в Тиранском проливе

время публикации: 19:17 | последнее обновление: 19:17 блог версия для печати

Правительство Египта утвердило заключенное в апреле 2016 года соглашение о передаче под контроль Саудовской Аравии островов Тиран и Санафир в Тиранском проливе Красного моря, контролирующих выход из Эйлатского залива.

Соглашение передано на ратификацию в египетский парламент.

В июне египетский суд признал соглашение незаконным, однако в начале декабря Египетский государственный совет рекомендовал суду аннулировать это постановление.

Правительство Египта утверждает, что острова всегда принадлежали Саудовской Аравии, а в 1950-х годах были взяты Египтом в аренду. Критики действующей власти утверждают, что передачей стратегически важных островов Египет расплачивается за полученные у Саудовской Аравии ссуды.

Напомним: соглашение было подписано в ходе апрельского визита в Каир короля Саудовской Аравии Салмана, вместе с договорами об оказании Каиру многомиллиардной финансовой помощи. Переговоры по данному вопросу продолжались около шести лет.

Поскольку договор пересматривал ряд параграфов мирного соглашения между Израилем и Египтом, он требовал санкции еврейского государства и США, выступившими гарантом кэмп-дэвидских соглашений. Это согласие было получено.

После заключения договора по Египту прокатились демонстрации против передачи королевству суверенной территории. В ходе манифестаций президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси называли предателем и сыном еврейки.

Следует отметить, что на острове Тиран расположен пост миротворческого контингента ООН.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.
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