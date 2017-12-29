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Ближний Восток

ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в Газе после обстрела израильской территории

время публикации: 13:15 | последнее обновление: 13:29 блог версия для печати фото
Артиллерийская установка на границе Газы
Вертолет Apache ЦАХАЛа
Система ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы

Танки, артиллерия и военно-воздушные силы ЦАХАЛа нанесли удары по целям в секторе Газы в ответ на сегодняшний ракетный обстрел израильской территории.

"Палестинский информационный центр" ХАМАСа и агентство Safa, офисы которых расположены в Газе, передают, что израильские военные обстреляли контрольно-пропускной пункт и полигон боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в районе Аш-Шуджайя, к востоку от города Газа. Сообщений о пострадавших нет.

Как сообщалось ранее, в 11:45-11:48 во многих израильских населенных пунктах, расположенных около границы сектора Газы, сработали сирены "Цева адом", предупреждающие о возможном ракетном обстреле. Сирены были слышны во всех населенных пунктах местных советов Шаар а-Негев и Сдот Негев.

Около полудня военные сообщили, что система ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы. Третья ракета попала в один из домов в Кфар Азе, причинен ущерб. Пострадавших в результате ракетного обстрела не было.

Террористы обстреляли израильскую территорию в то время, когда неподалеку от границы с Газой проходила церемония, посвященная 24-му дню рождения Орона Шауля – одного из израильских военнослужащих, которые были похищены и, по всей видимости, убиты боевиками ХАМАСа во время операции "Нерушимая скала" летом 2014 года. На церемонии присутствовали министр связи Аюб Кара ("Ликуд") и председатель "Сионистского лагеря" Ави Габай. После отбоя тревоги мероприятие продолжилось.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2017-й год.

Декабрь. 12 обстрелов. 21 ракета. 7 ракет сбиты "Железным куполом". Нет пострадавших (по данным на 29 декабря).

Ноябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Октябрь. Ни одного обстрела с падением ракеты на израильской территории не зафиксировано.

Сентябрь. Ни одного обстрела не зафиксировано.

Август. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Июль. 2 обстрела. 2 ракеты. Пострадавших нет.

Июнь. 1 обстрел. 1 ракета. Пострадавших нет.

Март. 3 обстрела, 3 ракеты. Пострадавших нет.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет.

Январь. Обстрелов не зафиксировано.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.



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// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 декабря 2017 г.
Система ПРО "Железный купол" сбила две ракеты, выпущенные из Газы, одна ракета попала в дом







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