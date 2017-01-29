Лидер салафитов Египта приговорен к новому сроку

Каирский уголовный суд вынес приговор по делу основателя салафитской партии "Райя" Салаха Хазма Абу Исмаила и 17 его сторонникам, устроившим в 2012 году беспорядки в зале суда города Наср Сити.

Лидер салафитов и еще пять человек приговорены к пяти годам лишения свободы каждый, остальным, находившиеся под судом заочно, вынесен десятилетний приговор, который в случае их задержания будет автоматически обжалован.

В декабре 2012 года Абу Исмаил и его сторонники ворвались в здание суда, избив представителей обвинения и судей. Они пытались добиться освобождения своего единомышленника Ахмада Мухаммада Арафу. Им ужалось добиться своего.

Салафит, в свое время баллотировавшийся в президенты, уже отбывает семилетний тюремный срок за фальсификацию документов, представленных в избирательную комиссию. Тогда главой государства был избран Мухаммад Мурси, свергнутый в 2013 году.