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Ближний Восток

Аль-Малики поддержал Трампа: "Исламское государство" создал Обама

время публикации: 13:50 | последнее обновление: 13:50 блог версия для печати фото
Нури аль-Малики

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, занимающий пост вице-президента, выступил с резкой критикой ближневосточной политики 44-го президента США Барака Обамы. В частности, он обвинил прошлую администрацию в создании "Исламского государства".

"ИГ не появилось само по себе. Точно так же как "Талибан", созданный США для борьбы с СССР, "Исламское государство" было создано Обамой для того, чтобы свергнуть возглавляемое мной правительство Ирака. Трамп об этом уже говорил", - заявил политик.

Напомним, что шиит Нури аль-Малики ушел со своего поста после того, как боевики ИГ захватили север и запад Ирака. Против него выступали курдские и шиитские политики, обвинявшие главу правительства в создании режима личной власти и тесных связях с Ираном.

Предполагается, что аль=Малики вновь возглавит правительство после всеобщих выборов, которые должны состояться в Ираке весной 2018 года.

В августе 2016 года, выступая на предвыборном митинге, Трамп обвинил Обаму и свою соперницу Хиллари Клинтон в создании группировки. "ИГ - детище президента Обамы, он его основал. А соснователем, я бы так сказал, является преступница Хиллари Клинтон", – сказал тогда он.

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// NEWSru.co.il // В мире // 11 августа 2016 г.
Дональд Трамп: создание ИГ – дело рук Обамы и "преступницы" Клинтон







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