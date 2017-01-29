Столкновения в Дженине во время операции ЦАХАЛа, убит местный житель

Рано утром в воскресенье, 29 января, в лагере беженцев Дженин произошли столкновения между местными жителями и израильскими военными, проводившими операцию по задержанию подозреваемых в терроре.

Как сообщает агентство Maan, в ходе столкновений был убит 19-летний Мухаммад Махмуд Абу Халиф. Еще несколько жителей Дженина получили ранения, трое пострадавших были доставлены в местную больницу. Источники в Дженине утверждают, что Абу Халиф был убит выстрелом в спину.

Военные заявляют, что открыли огонь на поражение после того, как в них были брошены самодельные взрывные устройства. Среди израильтян пострадавших нет.

Известно, что убитый был из клана, несколько представителей которого были задержаны военными на прошлой неделе.

После столкновений в лагере беженцев Дженин прошла церемония похорон убитого, во время которой его родственники славили "шахида" и призывали отомстить израильтянам.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ночь на 29 января в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны трое палестинских арабов, которые разыскивались за террористическую деятельность. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Напомним, что в ночь на 26 января в лагере беженцев Дженин военнослужащий ЦАХАЛа был ранен в результате взрыва самодельной бомбы во время проведения операции по розыску террористов, в ходе которой были задержаны два активиста ХАМАС.





