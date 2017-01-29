Иорданец, планировавший теракт в Израиле, приговорен к 5 годам тюрьмы

Верховный суд Иордании большинством голосов приговорил гражданина этой страны к пяти годам тюремного заключения за намерение совершить теракт на территории Израиля.

Согласно материалам судебного заключения, мужчина был задержан иорданскими пограничниками в июне 2016 года при попытке перехода границы с Израилем, в районе Бейт-Шеана. При обыске у задержанного был обнаружен нож.

В судебных материалах говорится, что во время беседы со следователями обвиняемый заявил, что намеревался совершить теракт в Израиле с тем, чтобы "выразить солидарность с палестинскими братьями", а также принять смерть, как подобает "воину джихада".