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Ближний Восток

Иорданец, планировавший теракт в Израиле, приговорен к 5 годам тюрьмы

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
Иорданец, планировавший теракт в Израиле, приговорен к 5 годам тюрьмы

Верховный суд Иордании большинством голосов приговорил гражданина этой страны к пяти годам тюремного заключения за намерение совершить теракт на территории Израиля.

Согласно материалам судебного заключения, мужчина был задержан иорданскими пограничниками в июне 2016 года при попытке перехода границы с Израилем, в районе Бейт-Шеана. При обыске у задержанного был обнаружен нож.

В судебных материалах говорится, что во время беседы со следователями обвиняемый заявил, что намеревался совершить теракт в Израиле с тем, чтобы "выразить солидарность с палестинскими братьями", а также принять смерть, как подобает "воину джихада".

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