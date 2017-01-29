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Ближний Восток

Египетский богослов: "Дева Мария станет женой Пророка Мухаммада"

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати

Богослов из каирского религиозного университета аль-Азхар д-р Салим Абдель Джалиль заявил, что пророк Мухаммад на небесах возьмет в жены Мариам - деву Марию. Заявление, сделанное в ходе телепередачи "Мусульмане спрашивают", вызвало возмущение коптской общины Египта.

"Были четыре праведные женщины: Мариам, жена фараона Асийя, первая жена Пророка Хадиджа Бинт Хувайлид и дочь Пророка Фатима, мир с ней и Пророком", - сообщил богослов, добавив, что сам Мухаммад отметил особое место Марии среди женщин.

"Она была выбрана из жен обоих миров. Всего были избраны четыре женщины, и Мариам – первая среди них! И она станет женой нашего возлюбленного Пророка на небесах, она первой войдет в рай – вместе с великими пророками. Не просто с великими – с величайшим из всех", - заявил религиозный авторитет.

Девственность Марии – догмат христианской церкви, признаваемый и мусульманами. Мариам стала единственной женщиной, упомянутой в Коране, а Иисус, почитаемый мусульманами как Иса, считается одним из величайших пророков ислама.

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