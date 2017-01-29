29 января 2017 г.
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Ближний Восток

Пять иракцев и йеменца не пустили на рейс, вылетавший из Египта в США

время публикации: 10:49 | последнее обновление: 10:50 блог версия для печати фото
Пять иракцев и йеменца не пустили на рейс, вылетавший из Египта в США

Сотрудники Каирского международного аэропорта не пропустили на борт самолета авиакомпании EgyptAir, вылетавшего в Нью-Йорк, пятерых граждан Ирака и одного йеменца. Их государства фигурируют в подписанном президентом США Дональдом Трампом списке, ограничивающим въезд в США граждан мусульманских стран.

У всех шестерых были иммиграционные визы в США. Граждане Ирака направлялись транзитом из Эрбиля – столицы иракского Курдистана. Они были задержаны в аэропорту до вылета обратного рейса. Гражданин Йемена летел непосредственно из Каира.

Напомним, что 27 января президент Трамп подписал указ, приостанавливающий прием беженцев в США на 120 дней. Въезд мусульманских беженцев из Сирии прекращен полностью, христианам обещана помощь. По словам главы государства, эта мера – часть усилий по борьбе с террором.

На 90 дней запрещен въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Судана и Сомали. Администрация США сообщает, что в течение этого срока будут разработаны новые нормативные акты, регулирующие въезд в страну.

Отметим, что и ранее гражданам мусульманских стран было крайне сложно получить визу в США. Трудности возникали и израильтян, репатриировавшихся из этих государств.

Так, в 2003 году из-за проблем с визой были отменены американские гастроли певицы Риты – уроженки Ирана. В 2011 году в визе было отказано другому уроженцу Ирана – бывшему министру обороны Шаулю Мофазу.

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