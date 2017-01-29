Источники водоснабжения Дамаска перешли под контроль правительства Сирии

Сирийская армия установила контроль над деревней Айн аль-Фидже и ее окрестностями, где находятся основные источники пресной воды, снабжающие Дамаск и близлежащие районы. Это позволит возобновить водоснабжение пяти миллионов человек.

В соответствии с условиями соглашения с противниками режима, боевикам предоставлена возможность выехать с оружием на север Сирии. Эвакуацию пришлось отложить на сутки из-за бурной холодной погоды, установившейся в Восточном Средиземноморье.

Более месяца столица и ее окрестности были лишены стабильного водоснабжения. Район Вади Барада, в котором расположены источники, стал ареной ожесточенных боев. В столкновениях гибли и мирные жители.

Глава правозащитной организации The Syrian Observatory for Human Rights Рами Абдуль Рахман сообщил, что подразделения сирийской армии вошли в деревню вместе с машинами скорой помощи, и медики немедленно стали оказывать помощь раненным боевикам и гражданским лицам.