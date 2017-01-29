Запрет на въезд мусульман: швейцарский посол вызван в МИД Ирана

Швейцарский посол в Тегеране был вызван в воскресенье в МИД – для дачи разъяснений в связи с указом президента США Дональда Трампа, который наложил временный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских государств, в числе которых фигурирует Иран.

Об этом сообщает 29 января иранское новостное агентство IRNA.

Послу, который представляет в этой стране интересы США, поскольку Тегеран и Вашингтон не имеют дипломатических отношений, была вручена нота протеста. Иранские власти утверждают, что данный указ основан на "ложных и вымышленных предлогах" и нарушает Женевскую конвенцию о правах человека. Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома , направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.