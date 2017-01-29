Спецназ США высадился в Йемене. Уничтожены более 30 боевиков "Аль-Каиды"

Вооруженные силы США провели антитеррористическую операцию на территории Йемена. Эта была первая наземная операция на территории Аравийского полуострова, санкционированная Дональдом Трампом.

На рассвете в провинции Эль-Бейда, на юге Йемена, высадился спецназ США. Агентство Reuters приводит слова одного из местных жителей, который рассказывает, что операция началась с того, что дрон обстрелял дом Абеля Рауфа ад-Дахаба, а затем десантники, прибывшие на вертолете, ворвались в дом и перестреляли находившихся там людей.

По информации сайта "Аль-Ахрам", в результате операции был убит 41 боевик "Аль-Каиды" и 16 мирных жителей - восемь женщин и столько же детей.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что в ходе операции на Аравийском полуострове были уничтожены 14 боевиков "Аль-Каиды".

Власти Йемена сообщают, что целью американского спецназа были три дома, принадлежащих членам "Аль-Каиды". Также были обстреляны школа, мечеть и больница. Все эти объекты использовались террористической группировкой.

В "твиттере" "Аль-Каиды" появилось сообщение о гибели одного из лидеров группировки в Йемене - Абеля Райфа ад-Дахаба, который в сообщении называется шахидом. В сообщении говорится, что также погибли и другие члены организации, однако количество жертв не называется.

Спустя несколько часов после окончания операции в Йемене Пентагон сообщил о гибели одного спецназовца. Согласно этому сообщению, еще трое военнослужащих США получили ранения. Сайт The Gardian отмечает, что это первая боевая потеря США во время зарубежной операции с момента вступления в должность Дональда Трампа.