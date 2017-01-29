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Ближний Восток

В Йемене уничтожен иранский БПЛА

время публикации: 11:32 | последнее обновление: 11:33 блог версия для печати

ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, государства, входящего в воюющую против хуситов суннитскую коалицию, уничтожили мобильную пусковую платформу с беспилотным летательным аппаратом иранского производства.

Пусковая установка располагалась в городе Мокка на севере Йемена. БПЛА предназначался для атаки подразделений международно признанного правительства страны, ведущих наступление на этот населенный пункт.

Согласно заместителю начальника генерального штаба йеменской армии генералу Ахмаду Саифу аль-Яфею, БПЛА был уничтожен ракетой воздух-земля практически накануне запуска. Он отметил, что на вооружении хуситов есть и другие вооружения, полученные из Ирана.

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