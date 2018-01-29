Ливанские СМИ: в организации покушения на Хамдана "Мосад" использовал агента-грузинку

Выходящая в Ливане газета "Аль-Ахбар" утверждает: ливанским спецслужбам удалось установить личности четырех человек, принявших участие в покушении на активиста ХАМАСа Мухаммада Хамдана 14 января в Сайде.

Согласно публикации, покушение было организовано израильскими спецслужбами. В подготовке и осуществлении операции участвовали вместе с двумя гражданами Ливана двое сотрудников "Мосада". Причем, в "команду киллеров" входила женщина. При пересечении границы она воспользовалась паспортом Грузии. Ее коллега пересек границу с паспортами Ирака и Швеции. В публикации говорится, что спецслужбам удалось выяснить даты въезда и выезда из страны сотрудников "Мосада". К делу приобщены их фотографии и копии документов.

По данным следствия, один из граждан Ливана участвовал в слежке за Хамданом, второй - привез в Сайду "гражданку Грузии", которая должна была закрепить взрывное устройство на автомобиле Хамдана, а ее коллега должен был привезти его в действие.

Согласно публикации, слежка за Хамданом продолжалась несколько месяцев. После покушения всем его участникам удалось покинуть Ливан. Мухаммад Бейтия, один из членов команды "киллеров" бежал в Турцию, где был арестован и экстрадирован на родину. Израильский сайт israelnationalnews.com при этом указывал, что Бейтия был выдан Ливану, несмотря на просьбы Израиля не делать этого.

В руководстве Израиля отвергают слухи о том, что израильская разведка "Мосад" была причастна к покушению на Хамдана. Информация о попытках предотвратить экстрадицию Бэйтии в Ливан не комментируется официальными источниками.

Напомним, что покушение было совершено утром 14 января в Сайде (Сидоне). Лишь по случайности Хамдан выжил. Судя по имеющимся данным, это было связано с тем, что бомба взорвалась после включения двигателя, когда Хамдан успел выйти из автомобиля, а не в тот момент, когда он сидел в нем.

21 января ливанские СМИ сообщили, что спецслужбам удалось установить личность ливанца, причастного к покушению. Это - 38-летний Ахмад Бэйтия из ливанского Триполи, завербованный агентами "Мосада". При этом родственники этого человека заявляли, что на самом деле его зовут Мухаммад Бэйтия.

О Мухаммаде (Ахмаде) Бэйтии сообщается следующее: он занимался торговлей, часто выезжал в Нидерланды, на него не было никакого досье у ливанских спецслужб. 9 января он прилетел в Бейрут, где арендовал квартиру, навестил своих родственников в Триполи, затем вернулся в столицу. Утверждается, что Бэйтия несколько раз приезжал после этого в Сайду, встречаясь с членами своей группы, которая уже вела наблюдение за домом Мухаммада Хамдана. Покушение планировалось на 11 января, пишет "Аль-Ахбар", но по неизвестной причине тогда оно было отложено.





