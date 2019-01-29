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Ближний Восток

СМИ: иранские силы и "Хизбалла" возвращаются к границе Израиля

время публикации: 06:21 | последнее обновление: 07:46 блог версия для печати фото
СМИ: иранские силы и "Хизбалла" возвращаются к границе Израиля
СМИ: иранские силы и "Хизбалла" возвращаются к границе Израиля
СМИ: иранские силы и "Хизбалла" возвращаются к границе Израиля

Выходящая в Лондоне газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что иранские и проиранские вооруженные силы, включая подразделения ливанской "Хизбаллы" передислоцируются на юг Сирии, в районы ас-Суэйда, Дараа и Кунейтра, расположенные менее чем в 80 км от границы Израиля.

Нарушение иранцами соглашения, достигнутого ранее с Россией, об отводе вооруженных сил от границ с Израилем в Сирии, может привести к резкому обострению ситуации в зоне вооруженного конфликта.

"Аль-Араби аль-Джадид" пишет, в частности, что силы проиранских милиций и "Хизбаллы" недавно были замечены в районе Ас-Суэйды, куда они прибыли из района Аль-Мутлы (около Аль-Кисуа, к югу от Дамаска), по которому некоторое время назад израильской авиацией был нанесен удар. Судя по публикуемым данным, эти подразделения временно расположились в населенном пункте Хут (примерно в 20 км к югу от Ас-Суэйды, около 10 км от границы с Иорданией и 60 км от границы с Израилем).

В публикации также говорится о присутствии сил "Хизбаллы" на нескольких военных постах на юге Сирии, включая военный аэродром и окрестности населенного пункта Аль-Таала (примерно 10 км к западу от Ас-Суэйды, примерно в 50 км от границы с Израилем). Этот район был объявлен армей Башара Асада закрытой военной зоной в прошлом году.

Источники "Аль-Араби аль-Джадид" отмечают, что в прошлом "Хизбалла" пыталась создать свою базу и пункты вербовки в районе Ас-Суэйды, но не преуспела в этом: лагерь для ополченцев был закрыт около трех лет назад из-за нехватки денег и конфликтов с местными властями. Тем мне менее, "Хизбалла" при поддержке иранцев до сих пор продолжает попытки вербовки шиитов, живущих в окрестностях Ас-Суэйды, и местных бедуинов.

Один из жителей Дараа рассказал редакции "Аль-Араби аль-Джадид", что в Дараа и Кунейтре есть в настоящее время и боевики "Хизбаллы", и иранские ополченцы, которые "не поднимают своих знамен". Но у них, по его словам, есть в этих районах офисы для вербовки молодежи. По сведениям этого источника, главный офис по вербовке шиитских ополченцев расположен в Сайде (к востоку от города Дараа, менее 10 км от границы с Иорданией, около 30 км от границы с Израилем).

Источник сообщил, что новобранцам обещают от 300 до 350 долларов США в месяц, что в несколько раз превышает месячный оклад рядового в регулярной армии Сирии. По его словам, даже в 5-м штурмовом корпусе, который поддерживают и помогают формировать российские военные, рядовым платят 200 долларов в месяц.

Тот же источник говорит, что вместе с 90-й пехотной бригадой регулярной армии Сирии в Кунейтре, в непосредственной близости от границы Израиля, действуют проиранские ополченцы.

"Аль-Араби аль-Джадид" обращает внимание и на публикации других СМИ, в которых говорится, что силы "Хизбаллы" присутствуют в так называемом "треугольнике смерти" (между Дамаском, Дараа и Кунейтрой), в том числе они есть в самом городе Дараа.

В публикации отмечается, что боевики иранских формирований и "Хизбаллы" на юге Сирии, как правило, скрывают свою личность, носят форму регулярной сирийской армии, а иногда даже имеют при себе удостоверения личности сирийских граждан и военнослужащих армии Сирии. Им запрещено вступать в контакты с посторонними, чтобы не выдать себя.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2019 г.
КСИР опровергает сообщения о тяжелых потерях в результате израильского удара
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 января 2019 г.
Представители Москвы прибыли в Иерусалим для обсуждения ситуации в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 января 2019 г.
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