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Ближний Восток

Палестинские источники: Махмуд Аббас госпитализирован

время публикации: 12:52 | последнее обновление: 13:01 блог версия для печати фото
Палестинские источники: Махмуд Аббас госпитализирован

В субботу, 29 июля, палестинские источники, в том числе и агентство Maan, сообщили о том, что глава ПНА Махмуд Аббас госпитализирован.

Он доставлен в больницу Рамаллы для плановых проверок. Предположительно, это займет всего несколько часов, и уже сегодня Аббас покинет стационар.

Напомним, в апреле этого года в арабских СМИ появились слухи о том, что Аббас находится в критическом состоянии и помещен в иорданский госпиталь. Эти сведения вскоре были опровергнуты.

Слухи об ухудшении состояния 81-летнего политика появляются регулярно. Так, в июне 2016 года он на несколько дней перестал появляться на публике. Это вызвала подобную волну публикаций и слухов.

Аббас был избран председателем ПНА после смерти ее основателя Ясира Арафата. Его полномочия истекли в 2009 году, однако новые выборы не проводились. Острота вопроса о преемнике – одна из главных причин слухов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2017 г.
Слухи: Махмуд Аббас госпитализирован в критическом состоянии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 октября 2016 г.
Официальное информационное агентство ПА: Махмуд Аббас выписан из больницы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 октября 2016 г.
В связи с плохим самочувствием Махмуд Аббас обратился в больницу







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