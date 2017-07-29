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Ближний Восток

Махмуд Аббас покинул стационар после проведения необходимых проверок

время публикации: 17:56 | последнее обновление: 17:56 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас покинул стационар после проведения необходимых проверок

В субботу, 29 июля, палестинские источники, в том числе и агентство Maan, сообщили о том, что глава ПНА Махмуд Аббас доставлен в больницу Рамаллы для плановых проверок. Спустя несколько часов, как и было обещано, Аббас покинул стационар, пройдя все необходимые процедуры. Палестинские СМИ отмечают, что результаты анализов и проверок удовлетворили врачей.

Напомним, в апреле этого года в арабских СМИ появились слухи о том, что Аббас находится в критическом состоянии и помещен в иорданский госпиталь. Эти сведения вскоре были опровергнуты.

Слухи об ухудшении состояния 81-летнего политика появляются регулярно. Так, в июне 2016 года он на несколько дней перестал появляться на публике. Это вызвала подобную волну публикаций и слухов.

Аббас был избран председателем ПНА после смерти ее основателя Ясира Арафата. Его полномочия истекли в 2009 году, однако новые выборы не проводились. Острота вопроса о преемнике – одна из главных причин слухов.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июля 2017 г.
Палестинские источники: Махмуд Аббас госпитализирован
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 апреля 2017 г.
Слухи: Махмуд Аббас госпитализирован в критическом состоянии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 октября 2016 г.
Официальное информационное агентство ПА: Махмуд Аббас выписан из больницы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 октября 2016 г.
В связи с плохим самочувствием Махмуд Аббас обратился в больницу







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