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Ближний Восток

Парламент Иордании: не пускать посла Израиля в Амман, вернуть посла Иордании домой

время публикации: 10:33 | последнее обновление: 11:13 блог версия для печати фото
Парламент Иордании: выслать посла Израиля из Аммана, вернуть посла Иордании домой
Эйнат Шлайн, Биньямин Нетаниягу и Зив на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года
Здание иорданского парламента в Аммане

В пятницу, 28 июля, 56 депутатов парламента Иордании подписали петицию с требованием не пускать посла Израиля Эйнат Шлайн в Амман и отозвать домой иорданского посла в Израиле Валида Обейдата, сообщает Jerusalem Post.

В этот же день генеральный прокурор Иордании Акрам Маасаде представил обвинительное заключение по делу о стрельбе на территории израильского посольства в Аммане. Охранник-израильтянин обвиняется в двух убийствах и владении нелицензированным огнестрельным оружием.

МИД Иордании передал Израилю материалы дела о стрельбе на территории жилого комплекса при израильском посольстве в Аммане.

Одновременно десятки иорданцев, преимущественно, молодых мужчин, собрались у здания посольства Израиля в Аммане. Они устроили демонстрацию протеста против решения правительства Иордании, согласно которому израильский охранник, застреливший двух иорданцев, получил возможность вернуться домой.

Демонстранты также требовали расторгнуть мирный договор с Израилем и закрыть израильское посольство на территории Аммана. Среди лозунгов, выкрикиваемых на митинге, звучали угрозы в адрес Израиля и упоминания о "миллионах шахидов, идущих на Иерусалим".

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

В течение суток руководство Израиля и ШАБАК вели переговоры с Иорданией с тем, чтобы эвакуировать всех сотрудников посольства. 24 июля, около полуночи, сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 27 июля 2017 г.
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