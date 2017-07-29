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Ближний Восток

ЦАХАЛ произвел обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле

время публикации: 14:30 | последнее обновление: 14:40 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ произвел обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле

В ночь на субботу, 29 июля, военнослужащие Армии обороны Израиля произвели обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле.

Как сообщает Maan, эта компания сотрудничает с палестинскими, арабскими и международными СМИ, предлагая им "правдивые материалы о палестино-израильском конфликте с точки зрения палестинского народа".

Причиной проведения рейда стали подозрения в том, что в офисе печатаются и хранятся материалы, пропагандирующие терроризм. В рамках рейда были конфискованы документы и материалы, предназначенные для распространения в СМИ.



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