ЦАХАЛ произвел обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле

В ночь на субботу, 29 июля, военнослужащие Армии обороны Израиля произвели обыск в офисе компании "Пал-медиа" в Рамалле.

Как сообщает Maan, эта компания сотрудничает с палестинскими, арабскими и международными СМИ, предлагая им "правдивые материалы о палестино-израильском конфликте с точки зрения палестинского народа".

Причиной проведения рейда стали подозрения в том, что в офисе печатаются и хранятся материалы, пропагандирующие терроризм. В рамках рейда были конфискованы документы и материалы, предназначенные для распространения в СМИ.





