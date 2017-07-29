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Ближний Восток

Американское судно открыло огонь в направлении иранского катера в Персидском заливе

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:59 блог версия для печати фото
Американское судно открыло огонь в направлении иранского катера в Персидском заливе

В субботу, 29 июля, корабль ВМС США открыл огонь в направлении иранского сторожевого катера в Персидском заливе. Об инциденте сообщила служба Корпусов стражей исламской революции (КСИР).

Также в сообщении отмечалось, что одновременно над иранским катером "угрожающе низко" кружил американский вертолет.

Это, по крайней мере, второй такой инцидент за последние дни. 25 июля американский военный корабль открыл предупредительный огонь в направлении иранского судна, приблизившегося к нему менее чем на 150 метров. По словам представителей минобороны США, иранское судно не реагировало на предупреждения с американского корабля, в том числе на попытки установить радиосвязь, на сигнальные факелы и на звуковые сигналы.

В КСИР инцидент назвали "провокацией".

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